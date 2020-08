Apenheul

Ontslagen bij Apenheul vanwege coronacrisis

Dierenpark Apenheul neemt drastische maatregelen vanwege de coronacrisis. Het management van de Apeldoornse trekpleister verwacht dit jaar 3 miljoen euro verlies te lijden. Daarom worden tien medewerkers ontslagen en gaan geplande investeringen niet door.



2020 had een topjaar moeten worden, met 500.000 bezoekers, veel zakelijke evenementen en de opening van een nieuw gebied. "In maart veranderde door corona echter alles", vertelt directeur Roel Welsing aan dagblad de Gelderlander. "Van onze jaaromzet van pakweg 10 miljoen euro blijft dit jaar minder dan de helft over."





Inmiddels rekent Apenheul op 220.000 bezoekers in 2020. Door de coronamaatregelen ligt de maximale capaciteit van het park fors lager. Per dag worden nu 3200 bezoekers toegelaten. Eerder dit jaar waren dat er 3800, maar dat bleek toch te druk.



Afscheid

Apenheul heeft tachtig personen op de loonlijst. Van de tien die moeten vertrekken, zijn er zes in vaste dienst. Eerder besloot het park al om dit seizoen minder flexkrachten in te zetten: negentig in plaats van 170. "Dit doet heel erg pijn", reageert Welsing. "Het komt ongelooflijk hard aan als er niet genoeg werk is en we afscheid moeten nemen van zeer gewaardeerde collega's."



Eigenlijk was het de bedoeling om volgend jaar te investeren in het gebied bij de uitgang van Apenheul. Dat is in deze onzekere financiële tijden echter niet verantwoord, vindt de directeur. Het project staat voorlopig dan ook in de ijskast.

