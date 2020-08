Disneyland Paris

Disneyland Paris: komend najaar slechts twee hotels open

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen komend najaar kiezen uit slechts twee verschillende Disney-hotels. Eigenlijk zouden in die periode vier hotels operationeel zijn. Vanwege lage bezoekersaantallen in coronatijd heeft het management ervoor gekozen om minder hotels in te zetten.



Bij de heropening van de Disney-parken op 15 juli werd in eerste instantie alleen Disney's Newport Bay Club in gebruik genomen. Later volgden Hotel Cheyenne (20 juli) en Hotel Santa Fe (3 augustus). Het beroemde Disneyland Hotel zou op 7 september opengaan.





ZIE OOK: Ministerie: geen negatief reisadvies voor Disneyland Paris



Nu blijkt dat het Disneyland Hotel pas op 8 december opengaat. Disney's Sequoia Lodge volgt naar verwachting op 1 mei 2021. Bovendien gaat Hotel Cheyenne weer dicht, vanaf 30 september. Het is de bedoeling dat de deuren weer opengaan op 3 maart 2021.



Vakantiepark

Vanaf eind september zijn dus alleen Newport Bay Club en Santa Fe toegankelijk. "We bieden onze gasten nog steeds een scala aan opties om uit te kiezen", beweert Disney in een verklaring. Voor vakantiepark Disney's Davy Crockett Ranch is nog geen openingsdatum bekend.



Disney's Hotel New York - The Art of Marvel wordt op dit moment verbouwd. De openingsceremonie had half juni plaats moeten vinden, maar door het coronavirus liepen de werkzaamheden vertraging op. "We zijn bezig met het bepalen van een nieuwe openingsdatum en kijken ernaar uit deze binnenkort te delen", aldus Disney.

ZIE OOK: Disneyland Paris stelt opening van Marvel-hotel uit