Fårup Sommerland

Nederlander fietst negenhonderd kilometer voor nieuwe achtbaan

Kaj de Vries heeft wel héél veel over voor rollercoasters. De Nederlander fietste onlangs negenhonderd kilometer door Denemarken om een nieuwe achtbaan te kunnen uitproberen. Zijn tocht begon in het zuidelijk gelegen Højer en eindigde in het pretpark Fårup Sommerland, waar hij de 24 meter hoge boomerang coaster Saven bereed.



De Vries werkt als technisch ingenieur voor de Nederlandse fabrikant Vekoma, die Saven heeft gebouwd. Hij was dus nauw betrokken bij de ontwikkeling van de familieachtbaan, waarin bezoekers de 238 meter lange track zowel voor- als achteruit afleggen.





ZIE OOK: Video: nieuwe boomerang coaster in Deens pretpark



Voor de ingenieur was de fietsvakantie een mooie gelegenheid om het eindresultaat te gaan bewonderen. De tiendaagse toer voerde hem over verharde en onverharde wegen langs bossen, stranden en vissersdorpjes. "De hete zomer maakte de route nog moeilijker, maar de zon zorgde ook voor mooie uitzichten", aldus De Vries.



Passie

Hij spreekt over "een geweldige belevenis". "En wat de fietstoer natuurlijk compleet maakte, is de combinatie met mijn werk en mijn passie: achtbanen." Saven haalt een topsnelheid van 60 kilometer per uur. Het is de zevende coaster in het Deense pretpark.

ZIE OOK: Jongen (17) valt twintig kilo af dankzij de Efteling