Magic Park Land

Bezoekers Frans pretpark zitten uren vast in achtbaan

Acht bezoekers van het Zuid-Franse pretpark Magic Park Land hebben afgelopen zondag angstige uurtjes beleefd. Ze kwamen vast te zitten in de achtbaan Strom. De brandweer moest eraan te pas om de onfortuinlijke passagiers te redden.



Rond 15.00 uur viel een treintje van de familieachtbaan Strom op negen meter hoogte stil. Waarom dat gebeurde is nog onduidelijk. Het pretpark kon de bezoekers niet zelf bevrijden en riep de hulp in van de lokale brandweer, die met twintig man uitrukte.





Een speciale GRIMP-eenheid, gespecialiseerd in reddingsoperaties, wist de gasten uiteindelijk veilig op de grond te krijgen. Ze kwamen met de schrik vrij: niemand raakte gewond. De operatie nam volgens lokale media enkele uren in beslag.



Strom opende in 2015 en is één van de drie achtbanen in Magic Park Land. De coaster van de Italiaanse fabrikant Pinfari is 11 meter hoog, 325 meter lang en haalt een topsnelheid van 45 kilometer per uur.













