Legoland Discovery Centre Scheveningen

Legoland wordt financiële strop voor Den Haag

De komst van het overdekte pretpark Legoland Discovery Centre Scheveningen loopt voor Den Haag uit op een financieel drama. De gemeente zal nog veertig jaar lang verlies lijden op de attractie. Dat meldt het lokale weekblad Den Haag Centraal.



Jaarlijks ontvangt de stad een ton aan erfpacht van Legoland, maar Den Haag is veel meer kwijt aan kosten en afschrijvingen. In 2020 alleen al bedraagt het verlies ongeveer 150.000 euro. De verwachting is dat dit bedrag de komende decennia langzaam terugloopt. Pas in 2060 zal de balans positief uitvallen voor de gemeente.





Dat is bepaald niet het enige probleem. Legoland is gevestigd in een nieuwe kelder onder de Scheveningse Boulevard. Het dak van die kelder is door de aannemer te licht uitgevoerd. Momenteel wordt onderzocht wat de gevolgen en gevaren hiervan zijn. Er loopt een procedure over deze affaire tussen de gemeente en de verantwoordelijke projectontwikkelaar Sens Real Estate. In het ergste geval zal de Boulevard weer opengebroken moeten worden, met alle kosten en overlast van dien.



Tekort

Op dat gewraakte dak van Legoland komen horecavoorzieningen. Die zijn ontwikkeld door de gemeente Den Haag, maar eigendom van Horeca Vastgoed Scheveningen (HVS). HVS is onderdeel van het gokbedrijf Sir Winston Leisure Group. De stad hield aan de bouw van het complex een tekort over van 1,7 miljoen euro en verschilt van mening met Sir Winston over wie welke kosten moet dekken. Onafhankelijke arbiters gaan dat nu bepalen, maar zeker is dat Den Haag ook hier flink de boot in zal gaan.



Over de komst van Legoland is al jarenlang gesteggel in de Haagse gemeentepolitiek. Raadslid Peter Bos (HSP) heeft vorige maand zeventien vragen gesteld over bovenstaande kwesties aan de verantwoordelijke wethouder Boudewijn Revis (VVD). Bos vindt dat de gemeente "projectontwikkelaartje" heeft gespeeld door veel risico’s over te nemen van commerciële partijen. Revis ziet echter geen probleem. De eerste veertig jaar lijdt de gemeente weliswaar verlies, maar daarna zou de deal alsnog winstgevend worden.



Openingsdatum

De opening van Legoland Scheveningen is ondertussen al meerdere malen uitgesteld. Eigenlijk zou het pretpark in 2019 de eerste bezoekers ontvangen, maar de bouw van de attracties en decors liep destijds vertraging op. Eerder dit jaar gooide de coronacrisis roet in het eten. Er is nog geen nieuwe openingsdatum gecommuniceerd.

