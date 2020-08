Wildlands Adventure Zoo Emmen

Directeur Wildlands doet opmerkelijke uitspraak over coronadrukte

Erik van Engelen, de directeur van Wildlands Adventure Zoo Emmen, geeft toe dat de coronaregels lang niet door alle bezoekers nageleefd worden. Hij suggereert daarom dat mensen plekken zoals het dierenpark beter kunnen mijden als ze bang zijn voor mensenmassa's of coronabesmettingen. Die opvallende uitspraak doet Van Engelen bij RTV Drenthe.



"Als je het coronavirus heel serieus neemt en je wil zeker niet het risico lopen dat je dicht bij mensen komt, dan zou ik eigenlijk op dit soort plekken niet komen", aldus Van Engelen. "Onze premier zegt niet voor niets: vermijd drukke plekken", vult een woordvoerster aan. "Dat geldt ook voor Wildlands."





De Veiligheidsregio Drenthe sluit zich aan bij die lezing. "Ik denk helaas dat het niet te voorkomen is dat mensen dicht bij elkaar komen", vindt voorzitter Marco Out. "Iedereen die het te druk vond, was daar wel zelf bij. Ik doe nogmaals de dringende oproep aan mensen om zelf te blijven nadenken: wil ik daar zijn, of wil ik daar niet zijn."



Tienduizend

Moet Wildlands dan niet harder werken om ervoor te zorgen dat het minder druk is en mensen zich wél aan de maatregelen houden? "We proberen er alles aan te doen, elke dag nemen we maatregelen om het nog beter te doen", reageert de directeur. Hij benadrukt dat de dierentuin nu maximaal vijfduizend bezoekers per dag mag ontvangen. Dat waren er eerst tienduizend.



Van Engelen merkt dat er een tweestrijd is. "We zien soms twee extremen: mensen die vinden dat we veel te weinig doen en mensen die vinden dat we veel te veel doen. Ik vind het in deze tijd heel erg moeilijk om het goed te doen."

















