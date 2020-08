Drouwenerzand Attractiepark

Geen Halloween in Drents pretpark: 'We zoeken de problemen niet op'

Het Drentse attractiepark Drouwenerzand kiest ervoor om dit jaar geen Halloween te vieren. Hoewel de griezelfestiviteiten in het park al jaren veel bezoekers lokken, heeft de directie besloten om de activiteiten komend najaar niet door te laten gaan. In coronatijd zou dat niet verantwoord zijn.



Het horrorevenement van Drouwenerzand is "voor de meeste gasten in de regio inmiddels een begrip geworden", aldus algemeen directeur Bert van der Linde. 2020 gaat echter de boeken in als een jaar zonder Halloween in Drouwenerzand. "Halloween is prachtig, maar gezondheid komt eerst voor ons."





ZIE OOK: Walibi Holland pakt uit met nieuwe belevingen tijdens coronaproof Halloween Fright Nights



Van der Linde hoopt dat bezoekers begrip zullen hebben voor de beslissing. "Bij Halloween is het niet goed mogelijk om bijvoorbeeld de anderhalve meter tot griezels te hanteren. We zoeken de problemen niet op." De directeur heeft nu al "grootste plannen" voor Halloween in 2021, zegt hij.



All-you-can-eat

Drouwenerzand blijft open tot en met zondag 25 oktober, inclusief het gebruikelijke all-you-can-eat-concept. Andere Nederlandse pretparken, zoals Walibi Holland en Toverland, zijn vooralsnog niet van plan om Halloween te schrappen. Wel wordt het programma aangepast om te kunnen voldoen aan de coronaregels.





ZIE OOK: Toverland wil Halloween Nights door laten gaan ondanks coronavirus