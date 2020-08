Knuthenborg Safaripark

Bizon valt bezoeker aan in Deens safaripark

Een bezoeker van Knuthenborg Safaripark, op het Deense eiland Lolland, is afgelopen zaterdag aangevallen door een bizon. Dat melden lokale media. De man stapte uit zijn auto op een plek waar dat strikt verboden is. Het dier was daar niet van gediend en nam hem op de hoorns.



De kudde van ongeveer twintig bizons verzamelde zich zaterdagmiddag voor de uitgang van hun leefgebied in het safaripark. Als dat gebeurt, moeten gasten in hun auto wachten tot de groep zich verplaatst. Eén bezoeker kon dat geduld niet opbrengen.





Tegen alle regels in liep hij doodleuk op de beesten af. Daarbij klapte de man in zijn handen om de kudde tot een verhuizing te verleiden. Dat lukte, maar vermoedelijk niet zoals de man in gedachten had. Eén van de stieren kwam snuivend in beweging, nam het heerschap op zijn hoorns en slingerde hem meters door de lucht.



Paniek

Andere bezoekers durfden de man niet te helpen en probeerden het dier af te leiden door te claxonneren. Dat had een averechts effect. De overige bizons raakten massaal in paniek en begonnen tussen de auto's door te rennen. Daarbij raakte verder niemand gewond.



Het safaripark weet niet hoe de man eraan toe is. Hij stapte na het incident direct in zijn auto en reed weg. Volgens een woordvoerster beschermde de agressieve bizon een kalf en vertoonde hij dus natuurlijk gedrag.

