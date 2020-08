Walibi Belgium

Mijntrein in Walibi Belgium gesloten na 'incident'

Eén van de achtbanen in Walibi Belgium is al sinds vorige week gesloten. De mijntrein Calamity Mine staat sinds donderdag 13 augustus stil. "Er heeft zich een incident voorgedaan", meldt een woordvoerster van het Belgische pretpark aan Looopings.



Ze wil niet zeggen wat er precies gebeurd is. Ook wil ze niet kwijt of er gewonden zijn gevallen bij het voorval. "Een onderzoek werd opgesteld en de oorzaak wordt momenteel geanalyseerd", laat ze weten. "In afwachting is de attractie gesloten voor het publiek."





Calamity Mine is een 14 meter hoge mijntreinachtbaan van de Nederlandse fabrikant Vekoma. De coaster, met twee liftheuvels en een topsnelheid van 50 kilometer per uur, werd in 1992 geopend onder de naam Colorado.

