Efteling schakelt interactief element uit in wachtrij Max & Moritz

Eén van de interactieve onderdelen in de wachtrij voor Efteling-attractie Max & Moritz staat voorlopig uit. In de rij bij de dubbele familieachtbaan zijn verschillende interactieve elementen te vinden, die het wachten moeten veraangenamen. Eén daarvan blijkt nu veel te populair te zijn.



Ergens halverwege de rij werd de zogeheten Boemknaller geïnstalleerd: een in elkaar getimmerd apparaat met een soort fietspomp erop. Door de pomp te gebruiken, kunnen passanten een watereffect bij de achtbaan activeren. Dat blijkt in de praktijk echter te zorgen voor opstoppingen in de rij.





Sommige bezoekers zijn zó lang zoet met de Boemknaller, dat de rest van de resterende wachtrij al leeg is wanneer ze weer doorlopen. En aangezien alle gezelschappen anderhalve meter afstand moeten houden, is het inhalen van pompende bezoekers ook niet mogelijk.



Doek

De Efteling heeft er dan ook voor gekozen om het apparaat tot nader order af te sluiten, bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings. Er hangt nu een touw met een doek voor. Men broedt nog op een permanente oplossing. Twee andere interactieve onderdelen - een scheetkussenorgel en enkele koeienbellen - zijn nog wel beschikbaar.

