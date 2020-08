Disneyland Paris

Ministerie: geen negatief reisadvies voor Disneyland Paris

Het negatieve reisadvies voor de regio Parijs geldt voorlopig niet voor Disneyland Paris. Dat bevestigt een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Looopings. Afgelopen weekend werd bekend dat het reisadvies voor de Franse hoofdstad is aangescherpt.



In Parijs geldt nu code oranje. Dat houdt in dat niet-noodzakelijke reizen sterk worden afgeraden vanwege gezondheidsrisico's. Het aantal coronabesmettingen in de regio neemt toe. Bovendien adviseert de Nederlandse overheid dringend om na terugkomst veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.





ZIE OOK: Disneyland Paris gaat weer open, maar Thalys rijdt niet tot half december



Disneyland Paris ligt op zo'n dertig kilometer van het centrum van Parijs; buiten het oranje gebied. Het ministerie benadrukt dat het aangescherpte reisadvies wel geldt voor Nederlanders die met een tussenstop in Parijs naar Disneyland reizen. "Dan geldt het dringende advies om na terugkomst veertien dagen in thuisquarantaine te gaan."



Thalys

Disneyland Paris werd op 15 juli heropend voor publiek, na een maandenlange sluiting vanwege de coronacrisis. Naar verwachting is de Thalys-treinverbinding tussen Nederland en het Disney-resort in ieder geval tot half december niet actief.

ZIE OOK: Nederlandse overheid geeft negatief reisadvies voor provincie waar Bobbejaanland ligt