Zanger van zomerhit Tigers schept tijgerpoep in DierenPark Amersfoort

Zanger Bilal Wahib, bekend van de zomerhit Tigers, heeft een weddenschap verloren. Hij ging een uitdaging aan met 538-dj Ivo van Breukelen: als het nummer de eerste plek van de 538 Top 50 zou halen, zou hij tijgerpoep gaan scheppen in de dierentuin. En zo geschiedde.



Daarvoor weken Wahib en Van Breukelen uit naar het tijgerverblijf van DierenPark Amersfoort. Hoe de actie uitpakte, is te zien in een video op Instagram. "Kids, maak nooit weddenschappen", adviseert de dj. "Alsof je mijn poep tien dagen hebt laten staan", zegt Wahib over de geur van de uitwerpselen van de Siberische tijgers.





De 538 Top 50 wordt samengesteld op basis van streaming-gegevens, stemmen van luisteraars en airplaycijfers van alle Nederlandse radiostations. Tigers behaalde eerder al de eerste plaats in de Single Top 100. In de Nederlandse Top 40 moest het nummer genoegen nemen met plek drie.

