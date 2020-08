Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Video: Vengaboys bouwen coronaproof feestje in Attractiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen heeft de Vengaboys uitgenodigd. Ondanks de strenge coronamaatregelen in het Overijsselse pretpark konden bezoekers afgelopen vrijdag kijken naar een vrolijk optreden van de feestact. Daarbij mochten bekende hits als We Like to Party, Boom, Boom, Boom, Boom en We're Going to Ibiza niet ontbreken.



Vanwege corona golden wel andere regels dan gewoonlijk. Zo was dansen en hard meezingen niet de bedoeling. Bovendien koos Slagharen ervoor om het optreden te verplaatsen van het Fonteinplein bij de entree naar evenementenlocatie The Musical Hall, waar zitplaatsen waren geregeld.





De komst van de Vengaboys was onderdeel van zomerfestival Slagharen Summer Music. De afgelopen weken traden Samantha Steenwijk, Wolter Kroes en Rolf Sanchez al op. Eigenlijk zou het zomerprogramma nu ten einde zijn, maar aanstaande vrijdag volgt nog een ingelast optreden van boyband FOURCE.

