Attractiepark Toverland

Zomershows Toverland ook in september te zien

De zomershows van Toverland blijven ook na het hoogseizoen te zien. Eigenlijk zouden duikshow The Battle of Port Laguna en kindervoorstelling Toos en Morrel Gaan op Vakantie na zondag 23 augustus verdwijnen. Vandaag maakt het Limburgse attractiepark bekend dat het zomerse entertainmentprogramma wordt verlengd.



The Battle of Port Laguna staat nog tot en met zondag 27 september elke dag op de planning. Doordeweeks zijn er straks twee voorstellingen, in het weekend vier. De kindershow met mascottes Toos en Morrel draait zelfs tot en met zondag 8 november.





Tot en met 23 augustus is Toverland dagelijks open tot 21.00 uur. Daarna sluiten de poorten in het weekend om 19.00 uur - een uurtje later dan gepland - en doordeweeks om 18.00 uur. "Op deze manier kunnen we onze gasten nog beter spreiden, voor een optimale ervaring", meldt het park.

