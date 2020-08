Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark vernoemt pandajong naar Vincent van Gogh

Het pandajong in Ouwehands Dierenpark heeft een naam gekregen: Fan Xing. Na een online verkiezing met meer dan 22.000 stemmen kwam die naam als winnaar uit de bus. Het is een verwijzing naar schilder Vincent van Gogh, die erg populair is in China.



'Fan' is de afkorting van Fan Gao; Van Gogh in het Chinees. 'Xing' betekent ster. "Het symboliseert hoop en de goede richting." Bovendien is het een eerbetoon aan de vader van de babypanda, Xing Ya. Het gaat om een genderneutrale naam, omdat het geslacht van het dier nog niet bekend is.





ZIE OOK: Eindelijk reuzenpanda geboren in Ouwehands Dierenpark



"Het was een nek-aan-nekrace, maar Fan Xing was uiteindelijk de favoriet", laat de dierentuin weten. De vier andere opties waren Xing He, He Shun, Dan Qing en He Kang. De panda kwam op 1 mei ter wereld. Volgens Chinese traditie moest het dier na honderd dagen een naam krijgen.



Kraamhol

Bezoekers van Ouwehands Dierenpark kunnen moeder Wu Wen en kind Fan Xing voorlopig alleen via camerabeelden bekijken. Ze verblijven nog in het kraamhol. Pas in het najaar worden de twee echt zichtbaar voor het publiek. Er is tot die tijd ook een livestream op internet, die 1 euro per uur kost.

ZIE OOK: Ouwehands Dierenpark vraagt geld voor livestream met panda's