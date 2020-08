Efteling

Pretparkfans mogen uur lang in favoriete Efteling-achtbaan

De Efteling geeft een bijzondere prijs weg naar aanleiding van International Rollercoaster Day. 16 augustus staat bekend als achtbanendag. Daar besloot het Kaatsheuvelse attractiepark op in te spelen. Fans krijgen de kans om een uur lang onbeperkt ritjes te maken in een Efteling-achtbaan naar keuze, na sluitingstijd.



Daarvoor kunnen ze een formulier invullen waarbij ze moeten aangeven wat hun favoriete achtbaan in de Efteling is en waarom. Het park telt zes verschillende rollercoasters: de Python, Vogel Rok, De Vliegende Hollander, Joris en de Draak, Baron 1898 en Max & Moritz.





"Een dag die perfect past bij de Efteling", zegt het park over te feestdag. Meedoen kan tot en met zondag 30 augustus. De prijs wordt vijf keer weggegeven.



Uitverkoren waaghalzen zijn welkom op zaterdag 12 september, met maximaal zes personen die vanwege corona uit hetzelfde huishouden moeten komen. De prijswinnaars mogen ook overdag het park in.





