Skyline Park

Video: hoogste zweefmolen ter wereld in Duits pretpark

Wie geen last heeft van hoogtevrees, kan vanaf vandaag in een 150 meter hoge zweefmolen stappen. In het Duitse pretpark Skyline Park opent de spectaculaire nieuwe attractie Allgäuflieger. Geen enkele andere zweefmolen ter wereld is hoger.



De molen van de Oostenrijkse fabrikant Funtime bestaat uit 24 zitplaatsen. Een vlucht, met een topsnelheid van zo'n 50 kilometer per uur, duurt duurt tussen de drie en vier minuten. Er geldt een minimale leeftijd van 6 jaar. Kinderen kleiner dan 1.20 meter moeten begeleid worden door een volwassene.





Voor de bouw van Allgäuflieger is vierhonderd ton staal gebruikt. De werkaamheden namen 23 weken in beslag. Eigenlijk zou de opening al op 14 augustus plaatsvinden. Omdat de keuring vertraging opliep, moest dat moment uitgesteld worden.

