Efteling

Twintig coronapatiënten waren in de Efteling: GGD maakt zich geen zorgen

Twintig personen die de afgelopen drie weken in de Efteling waren, werden kort daarna positief getest op corona. Dat heeft de GGD becijferd. Toch is er nog geen reden voor paniek, vindt de gezondheidsdienst. Het is namelijk niet geheel duidelijk waar deze mensen de besmetting hebben opgelopen.



"Als iemand bijvoorbeeld aangeeft: ik ben in die periode naar de Efteling geweest, heb een café bezocht en ben op een feestje geweest dan kun je niet zeggen waar de bron zit", meldt een GGD-woordvoerder aan de Brabantse dagbladen BD en BN DeStem.





ZIE OOK: Zes Efteling-bezoekers besmet met corona, maar attractiepark hoeft niet dicht



Vorige week kwam al aan het licht dat zes Efteling-bezoekers uit de regio Midden-Brabant na afloop van een dagje uit corona bleken te hebben. Ook toen was er volgens de GGD geen directe aanleiding om het attractiepark te zien als bron van de besmettingen.



Niet alarmerend

Het kabinet heeft aangekondigd dat pretparken en andere toeristische attracties maximaal twee weken gesloten kunnen worden als daar meerdere coronabesmettingen plaatsvinden. De GGD vindt het aantal besmette personen in de Efteling, waar in coronatijd ruim 15.000 bezoekers tegelijk aanwezig zijn, echter niet alarmerend genoeg.

ZIE OOK: Mark Rutte: pretparken dicht bij meerdere coronabesmettingen