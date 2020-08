Legoland Billund Resort

Legoland ontslaat één op de vijf vaste medewerkers

De coronacrisis trekt ook in Denemarken diepe sporen. Legoland Billund ontslaat 45 van de 250 vaste medewerkers. Bijna 20 procent van het vaste personeel van het bekende attractiepark moet dus op zoek naar een andere baan, melden Deense media.



Het nieuwe seizoen zou in Billund op 28 maart beginnen, maar door de coronamaatregelen ging Legoland uiteindelijk pas op 6 juni open. Het park mocht toen 1500 gasten per dag toelaten, terwijl dat er normaal 15.000 zijn.





Inmiddels is de capaciteit omhoog geschroefd, maar de oude bezoekersaantallen worden nog lang niet gehaald. Omdat ook de toekomstverwachting zeer onzeker is, heeft Legoland geen andere keuze dan een groot deel van het personeel naar huis te sturen, aldus directeur Christian Woller.



Hotels

De ontslagen vallen zowel in het park zelf als in de hotels. Woller spreekt van een zeer trieste dag. Het ging vóór de coronacrisis ook al niet goed met Legoland Billund. In 2019 noteerde het park een winst van omgerekend 1,1 miljoen euro. Dat was het slechtste resultaat sinds 2010.



Legoland is niet het eerste Deense pretpark dat drastische maatregelen neemt om de coronatijd te overleven. In juni ontsloeg Tivoli Gardens al 233 medewerkers.

