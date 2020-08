Nieuws

Zweedse pretparken eisen 150 miljoen euro vanwege coronasluiting

De Zweedse branchevereniging van pretparken eist omgerekend bijna 150 miljoen euro aan staatsteun. De parken mogen vanwege de coronacrisis deze zomer slechts vijftig bezoekers ontvangen, wat volgens de vereniging neerkomt op een beroepsverbod. Alle grote Zweedse pretparken zijn gesloten en vrezen voor hun toekomst.



In Zweden geldt deze zomer een verbod op vergunningsplichtige bijeenkomsten met meer dan vijftig bezoekers. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een intiem concert of een groot pretpark.





Magnus Widell, directeur van Gröna Lund en voorzitter van de branchevereniging, vertelt tegen Zweedse media dat veel parken door deze maatregel aan de rand van de afgrond staan. Ze verdienen bijna al hun geld tijdens de zomermaanden en moeten daar de rest van het jaar op teren.



99 procent

De pretparken bouwen nu dus geen reserve op voor de komende winter. Liseberg stevent af op een omzetdaling van 99 procent in vergelijking met vorig jaar. Parks & Resorts, het moederbedrijf van Gröna Lund, Kolmården, Furuvik en Skara Sommarland, rekent op 83 procent minder inkomsten.



De directeur van Parks & Resorts, Christer Fogelmarck, zegt dat er al veel is gedaan om kosten te besparen. Toekomstplannen staan in de ijskast, alle seizoensmedewerkers zijn ontslagen en ook een derde van het vaste personeel is op straat gezet. Zonder staatsteun ziet hij het echter somber in.



Achtbaan

Wat de regels extra wrang maakt, is dat dierentuinen wél meer dan vijftig bezoekers mogen ontvangen en dus gewoon open zijn. In dierenpark Kolmården kunnen bezoekers zelfs gebruikmaken van de spectaculaire achtbaan Wildfire.

