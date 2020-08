Efteling

Efteling wil capaciteit Vliegende Hollander verhogen met spatschermen

De Efteling doet een poging om de wachtrij bij De Vliegende Hollander te verkorten. Normaal gesproken moet er tussen gezelschappen altijd een rij met zitplaatsen leeg blijven, om anderhalve meter afstand te garanderen. Door de boten van de waterachtbaan te voorzien van spatschermen, kunnen alle rijen gebruikt worden.



Bezoekers hoeven dan minder lang in de rij te staan. Het gaat om een experiment. Eerder werden al spatschermen toegevoegd aan onder andere de gondels van Droomvlucht en de banken van Villa Volta, om ook daar meer mensen kwijt te kunnen.





De afgelopen weken liep de wachttijd bij De Vliegende Hollander op drukke dagen op tot zo'n zeventig minuten. Vanwege de beperkte capaciteit moest de rij verlengd worden. Die loopt nu om de attractie heen, via de ingang voor mindervaliden naar de zijkant van het gebouw en over het bordes van het havenstadje, richting de reguliere entree.





