Walibi Holland

Dit zijn de entreeprijzen voor Walibi's Halloween Fright Nights in 2020

Nu de kaartverkoop voor de Halloween Fright Nights is gestart, weten we ook hoeveel Walibi Holland dit jaar vraagt voor de verschillende horrorattracties. Zo kost de nieuwe walkthrough-beleving Wicked Woods 10 euro per persoon. Er is ook een vip-pass beschikbaar voor 35 euro per stuk.



Daarmee krijgen bezoekers één keer toegang tot Wicked Woods, spookhuis Psychoshock: The Outbreak en de vernieuwde walkthrough Campsite of Carnage: Alien Attack, via een speciale vip-ingang. Een tijdslot reserveren is dan niet nodig. Dat moet wel bij losse tickets.





ZIE OOK: Walibi Holland pakt uit met nieuwe belevingen tijdens coronaproof Halloween Fright Nights



Een entreebewijs voor Psychoshock: The Outbreak kost 8 euro. Voor Campsite of Carnage: Alien Attack moet 6 euro neergeteld worden. Vorig jaar was Campsite of Carnage - toen zonder aliens - nog gratis. De Frights Nights barsten officieel los om 18.00 uur, maar Psychoshock gaat al om 15.00 uur open.



29,50 euro

De Halloween Fright Nights staan op de planning voor het weekend van 10 en 11 oktober, donderdag 15 tot en met zondag 18 oktober, donderdag 22 tot en met zondag 25 oktober en vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november. Het park is geopend van 10.00 tot 23.00 uur, behalve op 30 oktober. Dan gaat Walibi alleen open van 18.00 tot 23.00 uur. De online entreeprijs bedraagt momenteel 29,50 euro.



Op alle andere Fright Nights-dagen én tijdens de volledige herfstvakantie vindt overdag de familievriendelijke variant Halloween Spooky Days plaats. Voor die dagen worden momenteel tickets verkocht voor 22,50 euro. De griezelactiviteiten duren op reguliere dagen van 13.00 tot 18.00 uur en op Fright Nights-dagen van 13.00 tot 17.00 uur.



Heksenfamilie

Overdag is Wicked Woods geschikt voor kinderen. Dan dwaalt er een "dwaze heksenfamilie" rond in het bos. De prijs voor de milde variant bedraagt 5 euro. Campsite of Carnage wordt Camping The Sunshine genoemd tijdens Spooky Days. Een bezoekje kost 6 euro.

ZIE OOK: Halloween Fright Nights in Walibi Holland gaan door: horror op anderhalve meter afstand