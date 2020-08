Mont Mosan

Ophef over zeeleeuwen die bootje voortrekken in Belgisch dierenpark

Een video uit het Belgische dierenpark Mont Mosan zorgt voor een heel wat commotie op social media. Op beelden is te zien hoe kinderen in een bootje zitten dat wordt voortgetrokken door twee echte zeeleeuwen met een koord op hun nek. Volgens dierenrechtenorganisatie C'est Assez gaat het om dierenmishandeling.



De club vraagt iedereen op om een verontwaardigde reactie achter te laten op de Facebook-pagina van het park. "Ik ben diep teleurgesteld en geschokt om een attractie te zien waarbij zeeleeuwen kinderen moeten voorttrekken", luidt de standaardtekst. "Ik vraag u om zo snel mogelijk een einde te maken aan dit soort activiteiten. Zeeleeuwen zijn gevoelige wezens."





Aan de oproep wordt massaal gehoor gegeven. Inmiddels is het filmpje honderdduizenden keren bekeken. Het park beweert dat er eigenlijk niks aan de hand is. In een reactie laat men weten dat de zeeleeuwen zelf mogen kiezen of ze de boot voorttrekken. Ze zouden er op elk moment weer mee kunnen stoppen.

