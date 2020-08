Walibi Holland

Walibi Holland pakt uit met nieuwe belevingen tijdens coronaproof Halloween Fright Nights

Ondanks de coronacrisis heeft Walibi Holland enkele nieuwigheden in petto tijdens de twintigste editie van de Halloween Fright Nights. Mensenmassa's zijn in coronatijd uit den boze, dus de gebruikelijke scare zones en spookhuizen maken komend najaar plaats voor aangepaste en nieuwe belevingen.



Daarom wordt het hele pretpark "één grote scare zone", belooft Walibi. Scare actors duiken op onverwachte plekken op. Een feest der herkenning voor fans, want er worden bekende oude figuren van stal gehaald. "Beleef twintig jaar Halloween Fright Nights in één avond", staat in de beschrijving. "Oude geliefde verhalen en freaks zullen eenmalig terugkeren voor dit jubileum."





ZIE OOK: Halloween Fright Nights in Walibi Holland gaan door: horror op anderhalve meter afstand



De bestaande walkthrough Campsite of Carnage gaat voortaan door het leven als Campsite of Carnage: Alien Attack. De rednecks die er woonden, zijn geconfronteerd met een ufo-crash. En de buitenaardse wezens geven zich niet zomaar gewonnen. "Door een alien-invasie staat de wereld van dit tuig volledig op z'n kop. De kettingzagen zijn geslepen, klaar voor een bloederige strijd."



Zaklamp

Spookhuis Psychoshock is getransformeerd tot Psychoshock: The Outbreak. Het instituut waar normaal gesproken onderzoek wordt gedaan naar angst, werd overgenomen door de krankzinnige en losgeslagen patiënten. "Voor deze psychopaten ben je een gemakkelijke prooi. Gewapend met een zaklamp sta je er helemaal alleen voor."



Helemaal nieuw dit jaar is de walkthrough-beleving Wicked Woods, in een bosgebied aan de rand van het park. Het verhaal gaat over "betoverde bossen vol zwarte magie". "Na de heksenprocessen in 1692 dacht het volk van Salem dat ze alle heksen hadden uitgeroeid en ze weer veilig waren. Maar de sterkste heksen overleefden en trokken zich terug in het diepe, donkere bos. Op de loer, wachtend en sterker dan ooit."



Attracties

Ook nieuw is dat enkele attracties in Walibi onderdeel worden van de halloweenbeleving, in horrorstijl. Details daarover worden later bekendgemaakt.



In verband met corona worden per avond minder tickets verkocht dan voorheen. Walibi spreekt over een "exclusieve editie" waarbij bezoekers een vip zijn: een 'very important prey'. De kaartverkoop start vanavond. Dat geldt ook voor abonnementhouders.



The Villa

Vanwege de beperkte capaciteit moeten voor Campsite of Carnage: Alien Attack, Psychoshock: The Outbreak en Wicked Woods aparte tickets gekocht worden. Door de coronamaatregelen blijven de spookhuizen The Villa, Jefferson Manor, Haunted Holidays II, The Clinic en Below dit jaar gesloten.

ZIE OOK: Europa-Park annuleert halloweenevenement Traumatica