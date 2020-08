Europa-Park

Europa-Park combineert Halloween en Kerstmis voor nieuw seizoen Hallowinter

Europa-Park blijft dit jaar voor het eerst geopend in november, zonder winterstop. Daarom kunnen bezoekers in de overgangsperiode tussen Halloween en Kerstmis geconfronteerd worden met skeletten én kerstbomen tegelijk. Niet helemaal wenselijk, maar daar heeft het Duitse attractiepark iets op gevonden.



Er wordt een nieuw seizoen geïntroduceerd onder de noemer Hallowinter, waarbij de griezelsfeer van Halloween gecombineerd wordt met de magie van Kerstmis. De combinatie van de twee seizoenen is volgens Europa-Park "wereldwijd uniek".





"Wie normaal gesproken niet kan kiezen tussen feloranje pompoenen en besneeuwde sparren, kan zich verheugen op november", laat het park weten. "Heksen dragen rode puntmutsen en naast versierde pompoenfiguren vind je gebrande amandelen en glühwein."



Hallowinter loopt van maandag 9 tot en met vrijdag 27 november. Het pretpark is dan dagelijks geopend van 11.00 tot 19.00 uur. Waterachtbaan Atlantica SuperSplash en wildwaterbaan Fjord Rafting blijven dicht. Tickets kosten 50 euro voor volwassenen en 42 euro voor kinderen, 5 euro minder dan de gebruikelijke entreeprijzen dit jaar.



Het reguliere halloweenseizoen duurt van 26 september tot en met 8 november. Vanwege het coronavirus gaan de Traumatica-horroravonden niet door. Van 28 november tot en met 10 januari staat Europa-Park in het teken van kerstsferen. Alleen op 24 en 25 december blijven de poorten gesloten.

