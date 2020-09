Walibi Holland

Video: voormalig superfan Walibi maakt radicale ommezwaai

Hij stond jarenlang bekend als de allergrootste fan van Walibi, maar nu heeft hij het pretpark de rug toe gekeerd. Arie de Peuter was in 1998 één van de sterren van de docusoap Polderpret op RTL 4, over het toenmalige Walibi Flevo. Heel Nederland kon zien hoe De Peuter het attractiepark beschouwde als een tweede thuis.



Met zijn onuitputtelijke energie en eigenzinnige persoonlijkheid maakte hij honderdduizenden tv-kijkers enthousiast voor een dagje Walibi. Anno 2020, ruim twintig jaar later, zet De Peuter geen voet meer in het pretpark in de polder. De voormalig superfan blijkt het gehad te hebben met Walibi. "Eigenlijk ben ik er helemaal klaar mee", vertelt hij in een video-interview met Looopings.





Vervolgens legt hij uit waarom. "Alles is gewoon bruut gesloopt en weggehaald", verzucht hij onder meer. Ook het marketingbeleid van de afgelopen jaren blijft niet onbesproken. Toch is De Peuter vandaag de dag nog regelmatig in een pretpark te vinden. Zijn nieuwe uitvalsbasis blijkt de Efteling te zijn, waar hij met liefde dertig keer achter elkaar in achtbaan Baron 1898 stapt.

