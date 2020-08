Kermis

Culinair reuzenrad in Den Bosch staat stil: 1500 afzeggingen

Het Smakenrad in Den Bosch draait onverwachts niet meer. Sinds 1 juli staat op de Pettelaarse Schans een reuzenrad dat is omgebouwd tot restaurant. Het oorspronkelijke rad werd vorige week vervangen door een ander exemplaar, maar er is onduidelijkheid over de papieren.



In het Smakenrad krijgen bezoekers een hapje en een drankje terwijl ze genieten van het uitzicht over Den Bosch. Het eerste rad, Sky Vision, moest worden vervangen vanwege verplichtingen in het buitenland. Het nieuwe reuzenrad komt rechtstreeks uit de fabriek en werd afgelopen donderdag opgebouwd.





De gemeente 's Hertogenbosch liet het een dag later alweer sluiten. Het rad is gekeurd door het Duitse TÜV Nord, maar er zijn twijfels of die certificering ook in Nederland geldig is.



Huwelijk

Op social media vinden veel mensen het jammer dat het culinaire reuzenrad stilstaat. "Was echt een leuke ervaring! Hopelijk mogen jullie snel weer draaien!", schrijft Kimberley van Cleef. Leonie Dijkstra heeft zelfs een heel bijzondere herinnering aan haar bezoek. "Dan heb je me net op tijd ten huwelijk gevraagd hè Jochem! Een week later en je had weer een ander plan moeten bedenken."



Organisator Foodtastic weet nog niet wanneer het Smakenrad mag heropenen. Tot en met donderdag zijn in ieder geval alle reserveringen afgezegd. Er zouden sinds vorige week al zo'n 1500 gasten gedupeerd zijn.



High tea

Het Smakenrad biedt verschillende arrangementen aan, zoals een high tea en diverse tweegangendiners. Het is de bedoeling dat het draaiende restaurant tot en met 30 augustus blijft staan.

