Diergaarde Blijdorp verwelkomt dwergmangoesten

Diergaarde Blijdorp heeft onlangs een nieuwe diersoort geïntroduceerd. Op een eiland naast de zebra's, waar eerder een vosmangoeste te vinden was, wonen nu dwergmangoesten. Het gaat om drie mannen en een vrouw.



"Ze verstoppen zich nog graag", laat de Rotterdamse dierentuin weten. Een dierenverzorger wist de kleine roofdieren wel vast te leggen op beeld. Het resultaat staat op YouTube.





Dwergmangoesten komen voor in een groot deel van Afrika. Ze eten insecten en wilde vruchten. "Het zijn sociale dieren en echte zonaanbidders, net als stokstaartjes", weet Blijdorp. De vosmangoeste verhuist naar een andere dierentuin.

