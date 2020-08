Kermis

Deca Dance terug op de kermis na ongeluk: 'Enorm veel geïnvesteerd'

De kermisattractie Deca Dance is weer operationeel. Sinds een incident in september vorig jaar stond de molen stil. In de tussentijd is er veel geïnvesteerd om de attractie opnieuw in gebruik te kunnen nemen, vertelt eigenaar Frank Vale aan Looopings.



Het ging vorig jaar mis in het Gelderse Wijchen, toen een gondel van de Deca Dance tijdens een ritje door de vloer heen zakte. Er vielen zeven gewonden, waaronder de vader en zoon die samen in het bakje zaten. De man liep open botbreuken aan beide benen en hoofdletsel op. Hij is blijvend invalide: zijn rechterbeen moest geamputeerd worden.





Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog steeds, aldus Vale. "Maar de attractie is weer helemaal goedgekeurd. We hebben enorm veel tijd en geld geïnvesteerd, dat heeft maanden geduurd. Zo kwamen er nieuwe gondelkruizen van leverancier Huss, maar die moesten helemaal herberekend worden omdat dit een zwaardere molen is dan gebruikelijk, met een dikkere as." Bovendien zijn de gondels nu voorzien van remmen.



Kermispark

Inmiddels is de Deca Dance opgebouwd in Noord-Brabant, als onderdeel van het zogeheten Kermispark Oss. Vale: "In Oss wilde men eigenlijk geen kermis organiseren vanwege corona. Uiteindelijk kwam ik met een mooi plan voor een kermis met een aparte in- en uitgang, een vaste looproute, druktemeters en poorten met bezoekerstellers." Na het zien van dat concept ging de gemeente alsnog overstag.



De kermis in Oss duurt tot en met 19 augustus. Waar de Deca Dance daarna heen reist, weet Vale nog niet precies. "Kermissen in coronatijd, dat is een loterij. Het ene moment wordt er weer iets toegezegd, dan valt er weer een locatie af. Het is voortdurend onzeker. Zo gaat het nu iedere dag."



Keuringsrapport

De Deca Dance is een molen van het type star dancer, in 1993 gebouwd door fabrikant Nauta Bussink. Het is een variant op de bekende break dance van de Duitse firma Huss. Op Facebook verschenen beelden van het plakken van een goedkeuringssticker van keuringsorganisatie TÜV Nederland. Ook zette de exploitant het keuringsrapport online.









