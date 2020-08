Energylandia

Pools pretpark wanhopig op zoek naar bezoekers: 'Eén van de meest hygiënische plekken'

Het Poolse pretpark Energylandia probeert iedereen ervan te overtuigen dat een bezoekje hartstikke veilig is, ondanks het coronavirus. In verschillende Facebook-berichten roept het management op om vooral langs te komen, zeker nu de coronacijfers in de regio "een significante daling vertonen".



"Volgens de huidige evaluatie bevinden we ons in een groene zone en niet meer in een gele zone", aldus Energylandia. "Ons hele team volgt nauwgezet de coronaregels, waardoor er bij ons personeel geen sprake is van besmettingen. We hebben geïnvesteerd in trainingen en gespecialiseerde apparatuur."





Verder reageert het park kritisch op Poolse nieuwsberichten. Verschillende kranten en nieuwssites meldden dat er op 28 juli een coronapatiënt in het park was en dat andere bezoekers zich moeten laten testen. "De koppen waren misleidend op basis van één persoon die een paar dagen na zijn bezoek positief werd getest. Het is onbekend of deze persoon op de dag zelf al ziek was."



Afschrikken

Het park hoopt dat potentiële bezoekers zich de komende tijd niet meer laten afschrikken. "Wij verzekeren jullie dat Energylandia één van de meest hygiënische plekken is in heel Polen."

