Efteling-verzamelaar koopt oud Gondoletta-bootje: 'Heerlijk gevoel'

Efteling-verzamelaar Roland Remie (47) heeft een opvallend attribuut in huis gehaald. De liefhebber uit het Limburgse Susteren wist een origineel bootje van de Efteling-attractie Gondoletta op de kop te tikken. Na een opknapbeurt kreeg het vaartuig een plekje in zijn garage. "Hij kan er niet meer uit, nu het dak er weer op zit."



Remie noemt het bootje "één van mijn pronkstukken". "Zeker omdat ik ook het oude controlehuisje heb staan van de Gondoletta." De Efteling-fan kwam het bijzondere relikwie op het spoor via veilingsite Marktplaats. "Qua kosten viel het mee, 550 euro. Daar kwam een pot verf bij en heel veel schoonmaakmiddel. Het vervoer was ook makkelijk, via mijn werk."





Het opknappen nam enkele weken in beslag. "Hij was zo vies dat de meeste mensen misschien zouden afhaken. De binnenkant was bruin en zwart omdat de vorige eigenaar het bootje jarenlang buiten heeft laten staan." Nu ziet het schuitje er weer als nieuw uit. "Mensen denken misschien: wat moet je nou met zo'n boot? Maar als Efteling-liefhebber is dit het mooiste wat je kunt hebben, iets wat echt in de Efteling gestaan heeft."



Draaimolen

In de loop der jaren verzamelde Remie ook onder andere een groot beeld van mascotte Pardoes en een jeep uit een oude draaimolen op het Anton Pieckplein. Voor de fan is de Efteling een tweede thuis. "En als je dan de kans krijgt een stukje Efteling mee naar huis te nemen, is dat een heerlijk gevoel. Iets wat van jezelf is en wat je kunt aanraken."



In de Gondoletta, geopend in 1981, maken Efteling-bezoekers een twintig minuten durende vaartocht over de Siervijver. In 1994 werden alle veertig bootjes vervangen door nieuwe exemplaren, die nog steeds in gebruik zijn.





































