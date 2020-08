Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Coronatijd: Attractiepark Slagharen zet Monorail in als parade

Attractiepark Slagharen maakt van de nood een deugd. De Monorail in het pretpark is sinds kort gesloten als onderdeel van de coronamaatregelen. Dat bracht de entertainers van Slagharen op een idee. Zij kozen ervoor om de attractie in te zetten als een soort parade.



Vanwege corona kunnen er geen reguliere parades plaatsvinden in het park. Door de westernkarakters van Slagharen en mascottes Randy en Rosie in de monorailtrein te zetten, kunnen zij toch bezoekers begroeten.





ZIE OOK: Attractiepark Slagharen trekt de teugels aan in strijd tegen corona



"Het was een superleuk idee van de entertainmentafdeling en dat hebben we direct uitgevoerd", vertelt directeur Dave Storm aan Looopings. "Erg heet, maar wel onwijs grappig. De komende weken gaan we dit zeker op spontane momenten herhalen."



Wachtrij

Slagharen besloot onlangs om de Monorail te sluiten omdat de wachtrij door een noodgedwongen capaciteitsverlaging te lang werd. Daardoor konden de coronaregels moeilijker in acht genomen worden. "Dat was niet prettig meer", zei Storm er eerder over.









ZIE OOK: Attractiepark Slagharen organiseert online bingo voor vakantiegasten