Disneyland Paris

Disneyland Paris: Halloween Parties 'uit voorzorg' geschrapt

Halloween in Disneyland Paris gaat door, maar dat geldt niet voor speciale avondopenstellingen. Normaal gesproken worden tijdens de halloweenperiode op enkele dagen Halloween Parties gehouden, met exclusief entertainment tussen 20.00 en 02.00 uur. Vanwege het coronavirus is dat nu geen optie meer.



"In lijn met onze aangescherpte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, zal Disney's Halloween Festival aangepast worden", zo luidt de officiële verklaring. "Uit voorzorg zullen de Halloween Parties dit jaar niet plaatsvinden."





ZIE OOK: Foto's: bezoekers Disneyland Paris ontmoeten Disney-figuren op afstand



Disney's Halloween Festival duurt van zaterdag 26 september tot en met zondag 1 november. Welke shows en parades er te zien zullen zijn, is nog niet duidelijk. Dat wordt later bekendgemaakt. Op dit moment beperkt het entertainment in Disneyland Paris zich tot meet-and-greets op afstand en kleinschalige, onaangekondigde parades.

ZIE OOK: Europa-Park annuleert halloweenevenement Traumatica