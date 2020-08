Traumland

Ongeluk in Duits pretpark: bakje van zweefmolen breekt af

Bij een ongeluk in een Duits familiepretpark is afgelopen weekend een 29-jarige moeder lichtgewond geraakt. De vrouw zat zaterdagmiddag samen met haar 18 maanden oude zoon in een zweefmolen, toen de gondel afbrak. Nadat ze op de grond belandde, werd ze geraakt door andere bakjes.



Het incident vond plaats in het kleinschalige attractiepark Traumland, gelegen in de Zuid-Duitse plaats Sonnenbühl. De vrouw liep meerdere kneuzingen en schaafwonden op. Haar zoontje was wonder boven wonder ongedeerd.





De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Daarvoor is de politie op zoek naar getuigen. Voorlopig is de attractie vergrendeld. Volgens de website van Traumland is de zweefmolen met de naam Kettenflieger al 68 jaar oud. "Het is een echte oldtimer, die in 1952 met de hand gemaakt werd door de oprichter van het park."

