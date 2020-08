Disneyland Paris

Disneyland Paris stelt pikante vraag op Instagram door hilarische vertaalfout

Disneyland Paris heeft een hilarische blunder begaan op Instagram. In een bericht over een chocoladekoek kregen volgers plotseling een wel héél pikante vraag. De zin "Eén klein hapje? Of twee?" werd in het Engels per ongeluk vertaald als "Just a tiny dick? Or two?".



Daar had "Just a tiny bite? Or two?" moeten staan. Kennelijk is de juiste vertaling opnieuw in een vertaalmachine gestopt, waarbij de computer dacht dat het woord 'bite' afkomstig was uit de Franse taal. 'Bite' is het Franse woord voor penis. Pas na ruim drie uur werd de fout verbeterd.





De uitglijder zorgde eerder deze week voor honderden verbaasde commentaren. "Ik zou de vertaling even controleren...", is een exemplarische reactie die veelvuldig terugkomt. "Is teksten nalezen iets van vroeger?", vraagt iemand zich af. "Een echte lekkernij dus", grapt een ander. "Mickey zou dit nooit goedkeuren", schrijft een Disney-fan.

