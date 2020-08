Drouwenerzand Attractiepark

Drents pretpark verbaasd over inbraakpogingen: 'We doen alles via pin'

Bij het Drentse attractiepark Drouwenerzand hebben criminelen de afgelopen weken meermaals geprobeerd om in te breken. Eind juli werd er wat kleingeld buitgemaakt. Directeur Bert van der Linde is verbaasd dat het pretpark juist nu de aandacht heeft van dieven. Vanwege de coronacrisis valt er namelijk weinig te halen.



"We doen nu alles via de pin, door corona", vertelt hij aan RTV Drenthe. "Ook worden er alleen maar online tickets verkocht. Dus er is ook gewoon helemaal geen geld aanwezig."





ZIE OOK: Brabantse dierentuin krijgt inbrekers over de vloer



Afgelopen week, in de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 augustus, probeerden inbrekers opnieuw toe te slaan. Dat blijkt uit camerabeelden. "Toen ging het alarm af en renden ze snel weer weg", aldus de directeur. "Er is ook niets meegenomen."



Beveiliging

Volgens de politie waren er minstens twee mannen betrokken bij de geslaagde inbraakpoging. Van der Linde bekijkt of de beveiliging van zijn park moet worden aangescherpt. "We hebben al gigantisch veel camera's", weet hij.

ZIE OOK: Drents attractiepark kon aankoop nieuwe achtbaan 'net op tijd' afzeggen