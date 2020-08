Gardaland Resort

Hilarische video: zo desinfecteert Gardaland attracties

Een video uit het Italiaanse pretpark Gardaland zorgt voor veel hilariteit op social media. Het filmpje van zes seconden toont hoe een medewerkster van het attractiepark een achtbaan 'desinfecteert'. Erg grondig gebeurt dat niet: ze sjeest gehaast - zonder te kijken - met een spuitende slang langs een trein.



Bovendien slaat ze de handgrepen van de veiligheidsbeugels, die passagiers tijdens de rit vastpakken, helemaal over. Op Twitter zijn de beelden in een dag tijd al negenduizend keer bekeken. Daar kan de bizarre werkwijze kan rekenen op een hoop melige reacties.





"Dat is er één van Tempo-Team", zegt Remco Hoogwerf. "Hoe ik huishoudelijke klusjes doe tijdens de hittegolf", beschrijft Niels Kalkman het tafereel. "Als je partner je vraagt om de planten water te geven...", meldt ene Dim. "Ik ga stuk", reageert Theo. "May the virus be with you", aldus Gerard Hoogers.



Kontzweet

Er zijn ook mensen die zich zorgen maken over de hygiëne. Anna Martina: "Je zou denken dat de kans dat corona via je handen op de beugels komt toch wat groter is dan via je kontzweet." Erwin de Haas: "Wat zijn ze daar nu weer aan het doen? Dit zou moeten helpen?"



Vincent spreekt Gardaland direct aan. "Jullie maken er in ieder geval geen geheim van dat jullie niks om mensen geven." Kimmie ziet vooral voordelen. "Wees blij dat ze het snel doen. Scheelt weer wachten."



Dive coaster

De video werd opgenomen in het station van de achtbaan Oblivion The Black Hole, een ruim 40 meter hoge dive coaster. Gardaland lag vorige maand al onder vuur omdat medewerkers en bezoekers zeer laconiek zouden omgaan met de coronaregels.

