Blankenberge verbiedt dagtoeristen: uitzondering voor Sea Life

In de Belgische kustplaats Blankenberge zijn tot nader order geen dagtoeristen meer welkom. Vanwege verschillende incidenten in de afgelopen dagen én een enorme toestroom van strandgasten, heeft de burgemeester besloten om dagjesmensen te gaan weigeren. Voor Sea Life Blankenberge geldt echter een uitzondering.



De toeristische attractie verwelkomt nog wél gewoon bezoekers, benadrukt men op social media. "Goed nieuws: als je een reservering hebt gemaakt bij Sea Life Blankenberge, dan mag je ondanks het verbod op dagjestoeristen toch ons park bezoeken!", staat in een Facebook-bericht.





"De politie aan de controleposten kan wel vragen je reservering te tonen, dus houd die zeker klaar." Tickets worden online verkocht voor 15,50 euro per stuk. Voor alle resterende dagen in augustus zijn nog tijdsloten beschikbaar. Voederpresentaties gaan niet door om groepsvorming te voorkomen.



Controleposten

Op het strand van Blankenberge vond zaterdagmiddag een massale vechtpartij plaats. Voorlopig zijn alleen inwoners, mensen met een vakantiewoning en meerdaagse verblijfstoeristen welkom. Bij toegangswegen heeft de politie controleposten neergezet.

