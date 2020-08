Dolfinarium

Foute wegwijzer stuurt bezoekers Dolfinarium een woonwijk in

Wie vanuit Flevoland naar het Dolfinarium in Harderwijk rijdt, loopt grote kans om te verdwalen. Een verkeerd geplaatste wegwijzer langs de N302 stuurt bezoekers niet naar het zeedierenpark, maar naar de woonwijk Waterfront.



Buurtbewoner Arnold van Voorthuizen laat aan dagblad de Stentor weten dat er dagelijks "tientallen, misschien wel honderden" automobilisten door de wijk dolen, die allemaal op zoek zijn naar de parkeerplaats van het Dolfinarium. Als ze na eindeloos rondjes rijden toch maar om hulp vragen, wijst Van Voorthuizen ze graag de juiste weg.





"Je kunt het die mensen ook moeilijk kwalijk nemen", zegt hij tegen de krant. "Die volgen gewoon de borden. Het is de gemeente Harderwijk die een fout heeft gemaakt."



Omdraaien

De oplossing lijkt simpel: draai het bord om. Dan rijden mensen de goede kant op en krijgen wijkbewoners hun rust terug. Van Voorthuizen heeft inmiddels contact gehad met het Projectbureau Waterfront die zijn klacht in behandeling heeft genomen. Het is nog niet bekend wanneer de kwestie wordt opgelost.

