Pendelbus naar Bobbejaanland rijdt weer

Bobbejaanland is sinds enkele dagen beter bereikbaar met het openbaar vervoer. Er rijdt weer een pendelbus tussen het station van Herentals en het attractiepark. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "Deze bus, enkel bedoeld voor bezoekers van Bobbejaanland, stopt alleen bij ons."



Nadat de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn de rechtstreekse busverbinding tussen Herentals en Bobbejaanland stopzette, waren bezoekers aangewezen op de lijnbus richting Lichtaart. Vervolgens was het nog een kilometer lopen naar het park. Nu is het dat niet meer nodig.





De voorlichtster spreekt dan ook over "heel goed nieuws". 's Ochtends gaan er vier bussen richting het park, in de namiddag wordt er vier keer teruggereden naar het station. De bus heeft route 215 toegewezen gekregen.

