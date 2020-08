Efteling

Efteling wordt strenger: dubbele gezondheidscheck voor alle bezoekers

De Efteling hanteert vanaf vandaag strengere coronamaatregelen. Alle bezoekers worden voortaan twee keer gecheckt op gezondheidsklachten. Wie online een reservering plaatst, moet nu vijf vragen invullen over de gezondheid van zijn of haar gezelschap. Bovendien vindt bij de entree nog een extra controle plaats.



Zo wil de Efteling weten: "Heb je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (milde) klachten gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?" Ook wordt er gevraagd: "Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts of benauwdheidsklachten? Heb je COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen veertien dagen vastgesteld?"





Verder vraagt men: "Ben je in contact geweest met iemand die is gediagnosticeerd met of symptomen vertoont van COVID-19 in de afgelopen veertien dagen?" De vijfde en laatste vraag: "Ben je, of iemand in jouw huishouden, de laatste veertien dagen minimaal 48 uur in een land of streek geweest met een negatief reisadvies vanwege corona (code rood)?"



Temperatuur

Bij de toegangscontrole is de vragenlijst ook te vinden. Daar vraagt een medewerker nogmaals aan elk gezelschap of alle leden in goede gezondheid zijn en of ze de vragen doorgenomen hebben. Er wordt niet gecontroleerd op een verhoogde lichaamstemperatuur met warmtecamera's, zoals in Walibi Holland.



Verder moeten bezoekers bij verschillende restaurants nu hun achternaam en telefoonnummer achterlaten bij binnenkomst, zodat er contact met hen kan worden opgenomen in het geval van een uitbraak.



GGD

Het kabinet maakte afgelopen week bekend dat Nederlandse pretparken maximaal veertien dagen gesloten kunnen worden als er meerdere coronabesmettingen hebben plaatsgevonden. Later kwam naar voren dat tenminste zes Brabanders corona bleken te hebben na een Efteling-bezoek. Volgens de regionale GGD is er echter geen reden om aan te nemen dat het attractiepark de bron van de besmettingen was.

