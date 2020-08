Efteling

Zes Efteling-bezoekers besmet met corona, maar attractiepark hoeft niet dicht

Meerdere personen die de afgelopen drie weken in de Efteling waren, zijn positief getest op het coronavirus. De GGD Hart van Brabant weet van zes besmette mensen in de regio Midden-Brabant dat ze even daarvoor de Efteling hebben bezocht. Premier Mark Rutte kondigde gisteren aan dat pretparken gesloten kunnen worden als daar meerdere coronabesmettingen aan het licht komen.



Toch hoeft het Kaatsheuvelse sprookjespark voorlopig niet dicht. De GGD ziet de Efteling niet als een brandhaard. Men spreekt op dit moment over een "gering aantal". De locatie heeft wel de aandacht van de gezondheidsdienst, omdat er grote groepen samenkomen.





De Efteling was zelf vooraf niet ingelicht over de cijfers, vertelt een woordvoerster aan Looopings. "De GGD maakt zelf een inschatting over de ernst van de situatie naar aanleiding van contactonderzoek", laat ze weten. "Zij maken zich geen zorgen, dus dan doen wij dat ook niet."



Beleid

Er verandert vooralsnog dan ook niets aan het coronabeleid van het park. "We doen al ons uiterste best om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen en dat blijven we doen."

