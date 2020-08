Parc Astérix

Mondkapjes vanaf vandaag overal verplicht in Parc Astérix

De coronaregels van Parc Astérix zijn een stuk strenger geworden. Vanaf vandaag moeten bezoekers van het Franse pretpark overal een mondkapje dragen, ook op wandelpaden en in wachtrijen. Eerder waren maskers alleen verplicht in attracties, bij shows en in overdekte locaties.



"Een mond- en neusmasker is op het volledige terrein van Parc Astérix en in de gemeenschappelijke ruimtes van de hotels verplicht", staat nu op de website van het attractiepark. Dat geldt voor iedereen vanaf 11 jaar. Medewerkers van Parc Astérix hadden al maskers op.





Wie geen mondkapje bij zich heeft, kan terecht bij de ingang van het park. Een stoffen exemplaar kost 8 euro, voor een set van twee wegwerpmaskers wordt 1,90 euro gevraagd. "Het is raadzaam om voor de dag meerdere maskers mee te nemen", waarschuwt het pretpark.



Eten

Daarmee hanteert Parc Astérix - onderdeel van de Franse parkengroep Compagnie des Alpes - voortaan hetzelfde beleid als Disneyland Paris en de attractieparken in België. Ook daar mogen mondkapjes alleen af bij het nuttigen van eten of drinken.

