Medewerker Engels pretpark ernstig gewond bij achtbaan

Een monteur van het Engelse pretpark Flamingo Land is afgelopen woensdag ernstig gewond geraakt. Tijdens werkzaamheden aan de kinderachtbaan Dino Roller kwam hij vast te zitten. De man bezeerde zijn benen en werd afgevoerd met een traumahelikopter.



Het incident gebeurde rond 13.30 uur, weten Britse media. Dino Roller zou om 14.00 uur openen, dus wellicht was de monteur de achtbaan aan het opstarten. Wat er precies is voorgevallen, is nog niet duidelijk.





Bezoekers van Flamingo Land zagen hoe politie en ambulance naar de attractie reden, waar een tent werd neergezet om de man in te behandelen. Uiteindelijk bracht een traumahelikopter hem naar het ziekenhuis.



Dicht

Hoewel zijn verwondingen ernstig zijn, is de monteur buiten levensgevaar. In Flamingo Land staan in totaal negen achtbanen. Volgend jaar opent de tiende, die heel toepasselijk ook tien keer over de kop gaat. Dino Roller is voorlopig dicht.

