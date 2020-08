Kermis

19-jarige vrouw gewond door val uit kermisattractie

In de Italiaanse stad Barletta is afgelopen vrijdag een 19-jarige vrouw gewond geraakt toen ze van drie meter hoogte uit een kermisattractie viel. Ze is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht, melden regionale media.



Het incident vond plaats rond 23.30 uur. De vrouw zat in de top spin Transformers toen ze om nog onbekende redenen naar beneden viel. Ze kwam daarbij op haar hoofd terecht. Hulpdiensten hebben de vrouw naar het ziekenhuis gereden, waar ze vijf dagen werd verzorgd.





Haar toestand is inmiddels stabiel. De overige inzittenden zijn na het ongeluk onmiddellijk geëvacueerd en de attractie is op last van de politie gesloten. Technisch onderzoek moet uitwijzen wat er precies is misgegaan.

