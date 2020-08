Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen trekt de teugels aan in strijd tegen corona

De coronamaatregelen in Attractiepark Slagharen worden aangescherpt. Om het coronavirus buiten de deur te houden, kiest het pretpark voor strengere controles en procedures. Dat bevestigt directeur Dave Storm aan Looopings. Volgens het kabinet is het virus bezig aan een "gevaarlijke opmars".



"Je merkt dat mensen zich weer iets ongeruster maken", aldus Storm. "In overleg met de gemeente, die goed toeziet op de lokale veiligheid, hebben we besloten om iedereen weer even op scherp te zetten en extra maatregelen te nemen." Zo is de Monorail tot nader order gesloten. "De rijen werden daar té lang, dat was niet prettig meer."





Om bezoekersstromen in goede banen te leiden, kiest Slagharen voor meer dranghekken, extra belijning en het inzetten van meer beveiligers en crowd control. Ook kwamen er opvallende nieuwe waarschuwingsborden en worden er voortaan flyers met de coronaregels uitgedeeld aan alle bezoekers.



Officiële waarschuwing

Verder hebben medewerkers te horen gekregen dat ze een officiële waarschuwing kunnen krijgen als ze de afstandsregel negeren. Toiletten worden permanent gereguleerd door personeel. Een optreden van zanger Rolf Sanchez wordt vanmiddag verplaatst van het entreeplein naar de overdekte Music Hall. "Dat betekent minder toeschouwers, maar dat lijkt ons op dit moment een verstandigere keuze. Ook gezien de extreme temperaturen van vandaag."



Slagharen besloot eerder al om de maximale capaciteit van het attractiepark naar beneden bij te stellen. "Die is nu nóg iets lager", weet Storm. "We sturen het constant bij, afhankelijk van het type gasten dat we op het park hebben. We willen geen risico's nemen."



Gesloten

Gisteren maakte premier Mark Rutte bekend dat pretparken en andere dagattracties gesloten kunnen worden als er meerdere coronabesmettingen zijn vastgesteld. Ze moeten dan maximaal veertien dagen dicht. Is Slagharen-directeur Storm daarvan geschrokken? "Blij word je er niet van, maar ik denk dat het een logische stap is."





