Mark Rutte: pretparken dicht bij meerdere coronabesmettingen

Nederlandse pretparken en musea moeten dicht als daar meerdere coronagevallen aan het licht zijn gekomen. Dat heeft premier Mark Rutte zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Wanneer de GGD vaststelt dat in een attractiepark meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden, kan een park maximaal veertien dagen gesloten worden.



Die rigoureuze maatregel wordt genomen naar aanleiding van de stijgende coronacijfers in het land. Het kabinet signaleert dat Nederlanders zich steeds minder aan de geldende coronaregels houden, namelijk anderhalve meter afstand houden en thuisblijven bij gezondheidsklachten.





De officiële regel, zoals geformuleerd door de Rijksoverheid, luidt als volgt: "Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van maximaal veertien dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts) op."



Restaurant

Daarnaast moeten Nederlanders voortaan verplicht hun naam en contactgegevens achterlaten als ze uit eten gaan in een restaurant. Op die manier kunnen gasten bij een eventuele uitbraak snel gecontacteerd worden. Ook die maatregel heeft gevolgen voor de pretparken.

