Prater

Video: nieuwe familieachtbaan geopend in Oostenrijk

Het Oostenrijkse pretpark Prater is sinds afgelopen maand een rollercoaster rijker. Daar opende onlangs de 24 meter hoge familieachtbaan Die Gesengte Sau: een 610 meter lange bobsled coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer. De topsnelheid bedraagt zo'n 60 kilometer per uur.



Het speelse parcours bestaat uit een liftheuvel en een groot aantal enkele scherpe bochten en afdalingen. Een ritje duurt iets minder dan twee minuten. De naam van de coaster komt bekend voor: in het Duitse pretpark Tripsdrill staat al sinds 1998 een bobsled coaster van Gerstlauer die G'sengte Sau heet.





ZIE OOK: Pretpark in Oostenrijk voegt drie achtbanen toe



De attracties in Prater worden geëxploiteerd door particuliere ondernemers. In het geval van de nieuwe achtbaan is dat de familie Dostal. Het park is vrij toegankelijk; bezoekers betalen per attractie. Dit jaar openden ook twee andere achtbanen, waarvan één afkomstig is van de kermis.

ZIE OOK: Video: dit is de nieuwe achtbaan van pretpark Bellewaerde