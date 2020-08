Fabrikanten

Attractiebouwer komt met speciale corona-wasstraat voor achtbanen

De Italiaanse attractiefabrikant Zamperla blijft inspelen op de coronacrisis. Eerder bood het bedrijf al speciale spatschermen aan om passagiers in rides van elkaar te scheiden, nu komt men met een wasstraat om achtbaankarretjes te desinfecteren.



Veel parken maken hun achtbaantreinen in coronatijd vaker schoon dan gebruikelijk. In de meeste gevallen gebeurt dat met de hand, waardoor wachttijden kunnen oplopen. De wasstraat die Zamperla aanbiedt, moet het schoonmaakproces sneller en eenvoudiger maken.





Het gevaarte wordt over de rails geplaatst of aan het dak van een station gehangen. Als een trein door de tunnel rijdt, komt er desinfecterende nevel uit de sproeiers. Die bevat geen alcohol, is kleur- en geurloos en zorgt er bovendien niet voor dat de treinen nat worden.



Achttien uur

Zamperla adviseert om treinen na elke vijf tot tien ritjes te ontsmetten. Het hele proces neemt 45 seconden in beslag. Eerst wordt er vijftien tellen gesproeid, dan duurt het nog een halve minuut voor de biocidale stoffen gaan werken. Die doden eventuele virusdeeltjes en blijven maximaal achttien uur actief.



Het vermogen van de sproeiers is instelbaar. Parken kunnen ervoor kiezen om de karretjes tussen het uit- en instappen op vol vermogen te reinigen. Op lagere standen mogen passagiers gewoon in de trein blijven zitten, waardoor mens en machine tegelijk gedesinfecteerd worden. Dat levert volgens Zamperla dubbele veiligheid op.

