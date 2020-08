Walibi Belgium

Walibi Belgium pakt record: hoogste punt van nieuwe achtbaan bereikt

Goliath in Walibi Holland is onttroond als de hoogste achtbaan van de Benelux. De ruim 46 meter hoge mega coaster in de polder moet de titel afstaan aan een gloednieuwe achtbaan in zusterpark Walibi Belgium, die maar liefst 50 meter hoog is. Inmiddels is het hoogste punt bereikt.



Dat is te zien op foto's van Facebook-pagina Themepark Magic. De spectaculaire attractie wordt gebouwd op een stuk grond aan de rand van het park, achter mijntrein Calamity Mine. Volgend jaar vindt de opening plaats. Een naam is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de achtbaan hoort bij een nieuw Afrikaans themagebied.





Naast de liftheuvel en de eerste afdaling staat al een ander opzienbarend element overeind. Fabrikant Intamin spreekt over "de eerste non-inverted cobra roll ter wereld". Ook de ruwbouw van het toekomstige station is al zichtbaar.



Bobbejaanland

In totaal wordt de achtbaan 1200 meter lang. De topsnelheid zal tussen de 110 en 115 kilometer per uur bedragen. Daarmee wordt de nieuwe coaster ook meteen de snelste achtbaan van de Benelux. Dat is nu nog lanceerachtbaan Fury in Bobbejaanland, met een maximumsnelheid van bijna 107 kilometer per uur.



In Frankrijk is eveneens geen hogere of snellere coaster te vinden dan die in Walibi Belgium.













